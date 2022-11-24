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39 минут назад

Adidas начнет расследование сообщений о вызывающем поведении Канье Уэста

Илья Родин

Концерн Adidas начнет расследование сообщений о дерзком поведении американского рэпера Канье Уэста, с которым ранее сотрудничал в рамках совместной линии одежды Yeezy. Об этом пишет ТАСС.

Adidas начнет расследование сообщений о вызывающем поведении Канье Уэста
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что накануне в СМИ появились публикации со ссылкой на бывших сотрудников Adidas и Yeezy.

Менеджеры утверждали, что исполнитель якобы во время рабочих встреч показывал им на протяжении многих лет разнообразные порнографические материалы, в том числе интимные фотографии экс-супруги Ким Кардашьян.

В Adidas подчеркнули, что в настоящее время нет конкретных фактов, которые подтверждали бы выдвинутые против Уэста обвинения. Вместе с тем, в компании отнеслись к ним достаточно серьезно и приняли решение о немедленном проведении независимого расследования.

Напомним, что в октябре 2022 года немецкая компания расторгла контракт с Уэстом из-за его очередной выходки. На крупном мероприятии он появился в толстовке с провоцирующей надписью. Его поступок вызвал резкую реакцию общественности.

Ранее сообщалось, что рэпер побывал на флоридской вилле бывшего американского лидера Дональда Трампа. Он рассказал в соцсетях, что из-за пробок опоздал на встречу с политиком.

Компании,Ким Кардашьян,Дональд Трамп,
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