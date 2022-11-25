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42 минуты назад

WSJ: жертвы Эпштейна подали иски против JP Morgan и Deutsche Bank

ТАСС

Обвинившие Джеффри Эпштейна в сексуальных домогательствах женщины подали иски против банков JP Morgan и Deutsche Bank, обвинив их в игнорировании сигналов о незаконном поведении финансиста. Об этом в четверг сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Жертвы Эпштейна подали иски против JP Morgan и Deutsche Bank
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Оба иска были поданы в федеральный суд Нью-Йорка, адвокаты настаивают на присвоении им коллективного статуса. Жертвы Эпштейна настаивают на том, что банки знали о его незаконной деятельности, но покрывали ее ради прибыли. Авторы исков утверждают, что финансовые учреждения "способствовали торговле несовершеннолетними", продолжая обслуживать Эпштейна, несмотря на то, что он еще в 2008 году признал себя виновным в суде штата Флорида в принуждении малолетней девушки к занятию проституцией.

Как отмечает издание, в Deutsche Bank назвали иски "необоснованными" и пообещали "представить свои аргументы в суде". Представители JP Morgan отказались от комментариев.

Правоохранительные органы штата Нью-Йорка задержали Эпштейна 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

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