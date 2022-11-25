Жертвы Эпштейна подали иски против JP Morgan и Deutsche Bank

Обвинившие Джеффри Эпштейна в сексуальных домогательствах женщины подали иски против банков JP Morgan и Deutsche Bank, обвинив их в игнорировании сигналов о незаконном поведении финансиста. Об этом в четверг сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Оба иска были поданы в федеральный суд Нью-Йорка, адвокаты настаивают на присвоении им коллективного статуса. Жертвы Эпштейна настаивают на том, что банки знали о его незаконной деятельности, но покрывали ее ради прибыли. Авторы исков утверждают, что финансовые учреждения "способствовали торговле несовершеннолетними", продолжая обслуживать Эпштейна, несмотря на то, что он еще в 2008 году признал себя виновным в суде штата Флорида в принуждении малолетней девушки к занятию проституцией.

Как отмечает издание, в Deutsche Bank назвали иски "необоснованными" и пообещали "представить свои аргументы в суде". Представители JP Morgan отказались от комментариев.