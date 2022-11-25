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1 час назад

ЦБ отозвал лицензии у ООО "Страховое общество "Помощь"

ТАСС

Банк России приказом от 25 ноября 2022 года отозвал лицензии у ООО "Страховое общество "Помощь". Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ отозвал лицензии у ООО «Страховое общество "Помощь"»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отозвать лицензии от 07.07.2017 СЛ № 3834 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 07.07.2017 СИ № 3834 на осуществление добровольного имущественного страхования и от 07.07.2017 ПС № 3834 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Помощь", - говорится в приказе ЦБ.

Такое решение принято в связи с отказом компании от осуществления деятельности, предусмотренной лицензиями.

Регулятор отметил, что решение вступает в силу со дня его принятия.

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