ЦБ отозвал лицензии у ООО «Страховое общество "Помощь"»

"Отозвать лицензии от 07.07.2017 СЛ № 3834 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 07.07.2017 СИ № 3834 на осуществление добровольного имущественного страхования и от 07.07.2017 ПС № 3834 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Помощь", - говорится в приказе ЦБ.