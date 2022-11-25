ЦБ отозвал лицензии у ООО «Страховое общество "Помощь"»

Банк России приказом от 25 ноября 2022 года отозвал лицензии у ООО "Страховое общество "Помощь". Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Отозвать лицензии от 07.07.2017 СЛ № 3834 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 07.07.2017 СИ № 3834 на осуществление добровольного имущественного страхования и от 07.07.2017 ПС № 3834 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Помощь", - говорится в приказе ЦБ.
Такое решение принято в связи с отказом компании от осуществления деятельности, предусмотренной лицензиями.
Регулятор отметил, что решение вступает в силу со дня его принятия.