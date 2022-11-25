Маск возобновил увольнения в Twitter вопреки обещаниям

Глава и владелец Twitter американский миллиардер Илон Маск возобновил увольнения сотрудников социальной сети вопреки данным ранее обещаниям и заверениям на общем собрании 21 ноября, что увольнять больше никого не будут, пишет Business Insider со ссылкой на источники.

Сообщения о прекращении трудовых отношений пришло десяткам инженеров Twitter на личные почты после того, как им был заблокирован доступ к корпоративным программам. Это произошло в ночь среды 23 ноября перед Днем Благодарения в четверг, который традиционно объявляется в США выходным. Ранее подобным образом увольняли и других сотрудников компании.

Новые сокращения стали неожиданностью для многих работников Twitter. Такое решение руководство компании объяснило «соображениями по поводу производительности» и пообещало выплатить ушедшим инженерам месячное выходное пособие. При этом ранее уволенным сотрудникам соцсети выплачивали выходное пособие за три месяца.

После приобретения Twitter Маском из штата компании, насчитывающего 7500 человек, было уволено 5200, хотя ранее сообщалось о планах руководства сократить лишь половину. А после сообщения Маска о том, что в скором будущем социальная сеть станет «чрезвычайно хардкорной», многие работники предпочли уйти сами. Их испугало предупреждение Маска, что работников ждут «продолжительные рабочие дни с высокой интенсивностью».