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1 час назад

СМИ: Кудрин уйдет из Счетной палаты в «Яндекс»

Мария Иванова

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин перейдет на работу в «Яндекс» до конца 2022 года. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

СМИ: Кудрин уйдет из Счетной палаты в «Яндекс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, до Нового года Кудрин покинет свой пост в Счетной палате.

Кудрин возглавлял российский Минфин в 2000-2011 годах. Также он был вице-премьером в 2000-2004 и 2007-2011 годах.

После отставки он стал главой некоммерческого «Комитета гражданских инициатив».

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В мае 2018 года Кудрин возглавил Счетную палату.

Летом 2022-го СМИ сообщили, что акционеры «Яндекса» рассматривают возможность пригласить Кудрина в руководство компании.

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