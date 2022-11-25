СМИ: Кудрин уйдет из Счетной палаты в «Яндекс»

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин перейдет на работу в «Яндекс» до конца 2022 года. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, до Нового года Кудрин покинет свой пост в Счетной палате.
Кудрин возглавлял российский Минфин в 2000-2011 годах. Также он был вице-премьером в 2000-2004 и 2007-2011 годах.
После отставки он стал главой некоммерческого «Комитета гражданских инициатив».
В мае 2018 года Кудрин возглавил Счетную палату.
Летом 2022-го СМИ сообщили, что акционеры «Яндекса» рассматривают возможность пригласить Кудрина в руководство компании.