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41 минуту назад

Названы последствия забастовки рабочих в Китае для Apple

Lenta.ru

Инсайдеры назвали последствия забастовки рабочих Foxconn для Apple и производства iPhone. Об этом сообщает Reuters.

Названы последствия забастовки рабочих в Китае для Apple
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно знакомому с ситуацией источнику, производство iPhone в Китае может упасть минимум на 30 процентов в связи с проблемами Foxconn. Компания является главным партнером Apple по производству смартфонов.

По словам инсайдера, начавшаяся забастовка нарушила процесс сборки iPhone на полной мощности. Затронутая волнениями собственных сотрудников Foxconn поставила задачу стабилизировать производство гаджетов до конца месяца. Однако, по словам источника, в компании оценили последствия и пришли к выводу, что это невозможно.

Журналисты агентства направили запрос Foxconn. В китайской компании отказались от комментариев.

Беспорядки на заводе Foxconn в Китае вспыхнули из-за сохраняющихся длительное время жестких ограничений в рамках политики нулевой терпимости к COVID-19. Дополнительным фактором роста напряженности стал отказ компании выплачивать повышенное жалование.

Ранее стало известно, что Foxconn объявила о готовности выплатить работникам 10 тысяч юаней (около 84 тысяч рублей) в случае их согласия уволиться. Журналисты Bloomberg выяснили, что руководство хочет очистить объект от «бунтовщиков» и нанять новых сотрудников из числа местных жителей.

Компании,Apple,
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