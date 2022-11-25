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1 час назад

«Яндекс» объявил о возможном разделении бизнеса

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«Яндекс» рассматривает возможное выделение основной части своего бизнеса в отдельную группу компаний, речь в том числе идет о ряде зарубежных направлений, объявил IT-гигант.

«Яндекс» объявил о возможном разделении бизнеса
Фото: ТАССТАСС

В сообщении уточняется, что эта группа сохранит за собой бренд, а нидерландская компания Yandex N.V. из числа ее акционеров со временем выйдет, сменив собственное название.

При этом изучается и возможность изменить корпоративную структуру, что будет предполагать передачу управления выделяемой группы менеджменту «Яндекса». Подробности компания обещает раскрыт позднее, добавляя, что предложения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V.

«Бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.», — говорится в пресс-релизе.

Ранее 25 ноября СМИ сообщили также, что перейти на работу в «Яндекс» может Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату. Информация об этом появлялась в июне, тогда компания ее опровергала. В июле обсуждались также сообщения о возможном разделении бизнеса. Предполагалось, что часть зарубежных проектов может начать развивать основатель компании Аркадий Волож.

Компании,Аркадий Волож,Алексей Кудрин,Счетная палата,Яндекс,
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