Нацбанк Украины запустил проверки трех госбанков страны

Национальный банк Украины (НБУ) начал проверки трех из четырех государственных банков страны, пишет интернет-издание «Страна.ua».

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Как уточнили источники в финрегуляторе, проверки начаты в отношении Укрэксимбанка, Укргазбанка, Ощадбанка. «НБУ уже запустил проверки в трех из четырех государственных банков», — подчеркнули они.

Издание добавило, что процесс в Ощадбанке может быть связан «с вопросами, которые возникали к банку у нынешнего главы НБУ Андрея Пышного во время работы в организации советником».