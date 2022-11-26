Проект Сбера «Манжерок» получил туристический «Оскар»

«Мы системно развиваем курорт уже несколько лет, чтобы сделать его одним из главных туристических центров страны. Для этого мы создаем самую современную и комфортную инфраструктуру. Мы рады, что наши усилия высоко оценивают и эксперты, и посетители, которые отдали за нас свой голос в ходе премии «Горы России». Победа в этих номинациях говорит о правильности выбранного нами курса», — сказал он.