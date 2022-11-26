Intel сменил главу своих российских структур

Американская компания Intel - один из ведущих поставщиков электронных устройств и компьютерных компонентов, в том числе микропроцессоров - сменила главу своих российских структур. Генеральным директором "дочек" компании в России стал Олег Абашев, следует из данных ЕГРЮЛ.

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Абашев сейчас является главой "Интел А/О", возглавляя также "Интел текнолоджис" - еще одну структуру Intel в России. Он сменил на посту руководителя этих компаний Наталью Галян. Внесение обеих записей о смене руководителя юрлиц произошло 9 ноября.