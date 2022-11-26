Panasonic сменил главу российского представительства

Японская корпорация Panasonic - один из ведущих производителей бытовой техники и электроники в мире - сменила главу своего российского представительства. Об этом следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно информации из реестра юрлиц, новым генеральным директором "Панасоник рус" с 9 ноября стал Сергей Кожевников. С 2019 года эту должность занимал Хироки Миядзи.