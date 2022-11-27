Нацбанк Украины дал обещание США

Национальный банк Украины заверил Соединенные Штаты, что свернет эмиссию гривны для восполнения дефицита государственной казны со следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

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Как говорится в публикации, глава Национального банка Андрей Пышный и его заместитель Сергей Николайчук обсудили актуальные вопросы с послом США на Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США на Украине Хезер Гезерт. По итогам встречи украинская сторона пообещала США полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита государственного бюджета с 2023 года.

Издание напоминает, что с 24 февраля по 25 ноября этого года Национальный банк Украины напечатал более 364,4 миллиарда гривен и на эту сумму выкупил облигации внутреннего государственного займа Министерства финансов. До начала военного конфликта России и Украины регулятор не имел право так делать. Эмиссия гривны привела к обесцениванию национальной валюты и росту инфляции почти на 4%.