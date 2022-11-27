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2 часа назад

Нацбанк Украины пообещал посольству США свернуть эмиссию гривны, пишут СМИ

Елена Прошина

Национальный банк Украины заверил Соединенные Штаты, что свернет эмиссию гривны для восполнения дефицита государственной казны со следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

Нацбанк Украины дал обещание США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, глава Национального банка Андрей Пышный и его заместитель Сергей Николайчук обсудили актуальные вопросы с послом США на Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США на Украине Хезер Гезерт. По итогам встречи украинская сторона пообещала США полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита государственного бюджета с 2023 года.

Издание напоминает, что с 24 февраля по 25 ноября этого года Национальный банк Украины напечатал более 364,4 миллиарда гривен и на эту сумму выкупил облигации внутреннего государственного займа Министерства финансов. До начала военного конфликта России и Украины регулятор не имел право так делать. Эмиссия гривны привела к обесцениванию национальной валюты и росту инфляции почти на 4%.

На встрече с представителями США глава Национального банка пообещал до конца 2022 года сократить эмиссию гривны, а с 2023 года — полностью свернуть.

Компании,Сергей Николайчук,Бриджит Бринк,
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