У Wildberries произошел масштабный сбой

В работе маркетплейса Wildberries произошел серьезный сбой. Пользователи заметили, что заказы из их корзины оформились самостоятельно и уже едут на пункт выдачи.

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«Я обнаружила, что с моего аккаунта был совершен заказ не мной. Заказ на сумму более 56 тысяч рублей – 220 единиц одного товара. Теперь, чтобы вернуть товар, мне нужно заплатить 50 рублей за каждую единицу», – говорит пользователь Wildberries Юлия Чернышева.

После этого происшествия она создала чат для общения с другими обманутыми пользователями маркетплейса. Оказалось, что пострадавших очень много. Теперь все они ждут «свои» заказы из сотен товаров. Тем, кто смог дозвониться до Wildberries, операторы подтвердили, что на платформе случился сбой. Однако вернуть товар сами они не могут – клиент должен заплатить за возврат.

Сотрудники маркетплейса утверждают, что пользователям смогут вернуть потерянные средства после того, как они подадут соответствующую заявку в личном кабинете. Тем не менее не все обманутые пользователи готовы расставаться со своими деньгами, так как у кого-то возврат за товар стоит 100 рублей, а у кого-то – 1000.