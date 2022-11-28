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50 минут назад

«Газпром» законсервирует оборудование для «Северных потоков»

Lenta.ruиещё 9

«Газпром» планирует законсервировать оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток», узнал «Коммерсантъ».

После консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки компания не будет, сказал источник издания. При необходимости оно сможет быть введено в работу в короткие сроки, пояснил он.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов назвал консервацию логичным шагом, поскольку восстановление работоспособности «Северных потоков» вряд ли начнется в ближайшее время. Перенос оборудования на другие компрессорные станции не актуален, потому что на «Портовой» используются уникальные газоперекачивающие агрегаты. Затраты на консервацию Кондратьев оценивает в 2-3 миллиарда рублей.

Почему про «Северные потоки» можно забыть

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. Целой осталась одна из ниток «Северного потока-2», но ее запуск маловероятен, говорил российский президент Владимир Путин.

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