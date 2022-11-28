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1 час назад

"Газпром" принял решение не снижать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита в Молдавию

ТАССиещё 6

"Газпром" решил не снижать прокачку газа через территорию Украины в Молдавию после устранения "Молдовагазом" нарушений по оплате текущих поставок российского газа в ноябре, говорится в сообщении российского холдинга.

«Газпром» принял решение по поставкам в Молдавию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены. В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову", - сказано в сообщении.

При этом в "Газпроме" обратили внимание на регулярное нарушение молдавской стороной контрактных обязательств в части оплаты поставок российского газа и заявили, что российская компания оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты.

Компании,Газпром,
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