«Газпром» принял решение по поставкам в Молдавию

"Компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены. В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову", - сказано в сообщении.