Молдавия оплатила «осевший» на Украине газ

Компания «Молдовагаз» оплатила «осевший» на Украине газ, устранив нарушения по оплате в ноябре, в связи с чем подача топлива через газоизмерительную станцию «Суджа» для транзита в Молдову снижаться не будет. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром».

««Молдовагаз» устранила нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре», — говорится в сообщении.

При этом в российской компании обратили внимание на «регулярное» нарушение со стороны «Молдовагаза» контрактных обязательств в части оплаты поставок газа из РФ. В «Газпроме» указали, что «оставляют за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа» в случае нарушений их оплаты.