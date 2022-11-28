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1 час назад

«Газпром» сообщил, что «Молдовагаз» оплатила «осевший» на Украине газ

Газета.Ru

Компания «Молдовагаз» оплатила «осевший» на Украине газ, устранив нарушения по оплате в ноябре, в связи с чем подача топлива через газоизмерительную станцию «Суджа» для транзита в Молдову снижаться не будет. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром».

Молдавия оплатила «осевший» на Украине газ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

««Молдовагаз» устранила нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре», — говорится в сообщении.

При этом в российской компании обратили внимание на «регулярное» нарушение со стороны «Молдовагаза» контрактных обязательств в части оплаты поставок газа из РФ. В «Газпроме» указали, что «оставляют за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа» в случае нарушений их оплаты.

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22 ноября «Газпром» зафиксировал «оседание» поставляемого в Молдавию газа на Украине и предупредил, что может сократить подачу топлива на ГИС «Суджа» при сохранении транзитного дисбаланса. В компании уточнили, что суммарный объем «осевшего» на Украине топлива составляет 52,52 млн куб. м.

Компании,Газпром,
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