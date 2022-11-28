McDonald's в аэропортах и на вокзалах Москвы откроются под новым брендом

Бывшие рестораны McDonald's в аэропортах и на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга откроются под брендом «Вкусно - и точка» 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

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Отмечается, что руководство сети «Вкусно - и точка» подписало договор коммерческой концессии (ДКК) с ООО «Развитие РОСТ» (франчайзи McDonald's).

С начала следующего месяца предприятия ООО «Развитие РОСТ» начнут функционировать под новым брендом.

В настоящее время «Развитие РОСТ» в России управляет девятью точками. Они находятся на вокзалах и в аэропортах столицы и Санкт-Петербурга.

Ранее сеть ресторанов «Вкусно — и точка» сообщила о запуске с 29 ноября доставки в 21 городе. Она будет осуществляться через такие сервисы, как «Яндекс Еда» и Delivery Club. Возможность оформить доставку в Москве и Санкт-Петербурге появится до конца текущего года. Во всех регионах присутствия сети запуск сервиса ожидается до конца зимы.