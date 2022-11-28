On Clinic International продала бизнес в России

Холдинг «Медскан» выкупил израильскую сеть медицинских центров On Clinic International. Об этом заявил «Ведомостям» его мажоритарный акционер Евгений Туголуков.

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Сумма сделки составила 1,68 млрд рублей. «Медикал он груп» функционирует на территории страны более 25 лет. Факт продажи бизнеса был подтвержден представителями Мары Вайсман и Алекса Каневского, которые являлись владельцами 100% «Медикал он груп»

Сделка включает в себя 23 многопрофильные клиники в 15 регионах, в частности, Белгороде, Перми, Санкт-Петербурге, Севастополе и Хабаровске. Несколько клиник работают в партнерстве с местными инвесторами. По словам Каневсеого, в течение одного-двух лет клиники, возможно, объединят.