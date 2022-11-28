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47 минут назад

Израильская On Clinic International продала бизнес в России

Лера Букина

Холдинг «Медскан» выкупил израильскую сеть медицинских центров On Clinic International. Об этом заявил «Ведомостям» его мажоритарный акционер Евгений Туголуков.

On Clinic International продала бизнес в России
Фото: соцсетисоцсети

Сумма сделки составила 1,68 млрд рублей. «Медикал он груп» функционирует на территории страны более 25 лет. Факт продажи бизнеса был подтвержден представителями Мары Вайсман и Алекса Каневского, которые являлись владельцами 100% «Медикал он груп»

Сделка включает в себя 23 многопрофильные клиники в 15 регионах, в частности, Белгороде, Перми, Санкт-Петербурге, Севастополе и Хабаровске. Несколько клиник работают в партнерстве с местными инвесторами. По словам Каневсеого, в течение одного-двух лет клиники, возможно, объединят.

Siemens продал весь свой бизнес в России

Сеть медицинских компаний «Медскан» создали в 2014 году. В начале 2022 года структура «Росатома» - «Русатом хэлскеа» - приобрела 25,001% группы. Туголуков продолжил быть мажоритарным акционером с 74,99%. Флагманским активом холдинга является филиал израильского госпиталя Hadassah.

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