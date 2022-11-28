On Clinic International продала бизнес в России

Холдинг «Медскан» выкупил израильскую сеть медицинских центров On Clinic International. Об этом заявил «Ведомостям» его мажоритарный акционер Евгений Туголуков.
Сумма сделки составила 1,68 млрд рублей. «Медикал он груп» функционирует на территории страны более 25 лет. Факт продажи бизнеса был подтвержден представителями Мары Вайсман и Алекса Каневского, которые являлись владельцами 100% «Медикал он груп»
Сделка включает в себя 23 многопрофильные клиники в 15 регионах, в частности, Белгороде, Перми, Санкт-Петербурге, Севастополе и Хабаровске. Несколько клиник работают в партнерстве с местными инвесторами. По словам Каневсеого, в течение одного-двух лет клиники, возможно, объединят.
Сеть медицинских компаний «Медскан» создали в 2014 году. В начале 2022 года структура «Росатома» - «Русатом хэлскеа» - приобрела 25,001% группы. Туголуков продолжил быть мажоритарным акционером с 74,99%. Флагманским активом холдинга является филиал израильского госпиталя Hadassah.