В Италии назвали срок полного замещения российского газа

Главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что к 2025 году удастся полностью отказаться от российского газа, тогда как сейчас удалось заместить 50%.

Фото: EPA / ТАСС EPA / ТАСС

"Мы начали сразу искать альтернативы в феврале, обращаясь в Африку, на Ближний Восток, Дальний Восток и в США. Проблема решена, потому что уже сейчас нам удалось заместить 50% из 21-23 млрд кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100%", - приводит в понедельник его слова агентство ANSA.

При этом Дескальци признал, что в следующем году могут возникнуть сложности, так как будет сохраняться потребность в 6-7% российского газа.

Топ-менеджер отметил, что стране необходимо увеличить на 6-7 млрд куб. м объемы хранилищ газа, "исходя из потребностей энергетической безопасности". По его убеждению, необходимы также четыре дополнительных регазификатора, а также укрепление инфраструктуры для транспортировки газа внутри страны.