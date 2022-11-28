В Италии назвали срок полного замещения российского газа

Главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что к 2025 году удастся полностью отказаться от российского газа, тогда как сейчас удалось заместить 50%.
"Мы начали сразу искать альтернативы в феврале, обращаясь в Африку, на Ближний Восток, Дальний Восток и в США. Проблема решена, потому что уже сейчас нам удалось заместить 50% из 21-23 млрд кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100%", - приводит в понедельник его слова агентство ANSA.
При этом Дескальци признал, что в следующем году могут возникнуть сложности, так как будет сохраняться потребность в 6-7% российского газа.
Топ-менеджер отметил, что стране необходимо увеличить на 6-7 млрд куб. м объемы хранилищ газа, "исходя из потребностей энергетической безопасности". По его убеждению, необходимы также четыре дополнительных регазификатора, а также укрепление инфраструктуры для транспортировки газа внутри страны.
Ранее Италия получала около 29 млрд куб. м газа в год из России, что составляло 40% от общей потребности страны в голубом топливе. Власти заявляли, что эту зависимость уже удалось сократить вдвое. Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил ранее, что новое правоцентристское правительство Италии, пришедшее к власти по итогам парламентских выборов 25 сентября, не намерено менять линию на полный отказ от российского газа к середине 2024 года.