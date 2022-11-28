Nestle подала в суд на компанию Григория Лепса

Швейцарская компания Nestle подала в суд по интеллектуальным правам на ООО «Продмаркет», который является одним из учредителей «Хлебосольного подворья Григория Лепса». Об этом пишет портал Shopper's.

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Отмечается, что швейцарцы подали в суд 18 ноября, заседание назначено на 19 декабря. Предметом спора стала торговая марка Dolce Gusto. В качестве третьего лица привлечен Роспатент.

В материалах суда уточняется, что Nestle потребовала досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Dolcegusto, который был в 2019 г. зарегистрирован «Продмаркетом».

По данным портала, ранее швейцарская компания подала в Роспатент две международные заявки на охрану товарных знаков Dolce Gusto neo и Nescafe Dolce Gusto Neo, но получила предварительный отказ. В ведомстве пояснили решение «наличием сходного до степени смешения товарного знака».

Ведущий юрист компании Itnellect Анастасия Герман подчеркнула, что в суде представитель Nestle нужно будет доказать свою заинтересованность в использовании обозначений. Российским предпринимателям, в свою очередь, потребуется представить доказательства реального использования товарного знака.