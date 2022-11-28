Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

Nestle подала в суд на компанию Григория Лепса

Илья Родин

Швейцарская компания Nestle подала в суд по интеллектуальным правам на ООО «Продмаркет», который является одним из учредителей «Хлебосольного подворья Григория Лепса». Об этом пишет портал Shopper's.

Nestle подала в суд на компанию Григория Лепса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что швейцарцы подали в суд 18 ноября, заседание назначено на 19 декабря. Предметом спора стала торговая марка Dolce Gusto. В качестве третьего лица привлечен Роспатент.

В материалах суда уточняется, что Nestle потребовала досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Dolcegusto, который был в 2019 г. зарегистрирован «Продмаркетом».

Ozon объяснил исчезновение 10 тысяч чайников в «черную пятницу»

По данным портала, ранее швейцарская компания подала в Роспатент две международные заявки на охрану товарных знаков Dolce Gusto neo и Nescafe Dolce Gusto Neo, но получила предварительный отказ. В ведомстве пояснили решение «наличием сходного до степени смешения товарного знака».

Ведущий юрист компании Itnellect Анастасия Герман подчеркнула, что в суде представитель Nestle нужно будет доказать свою заинтересованность в использовании обозначений. Российским предпринимателям, в свою очередь, потребуется представить доказательства реального использования товарного знака.

Если они не будет представлены, то требования швейцарской компании будут удовлетворены, резюмировала эксперт.

Компании,Григорий Лепс,Роспатент,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители