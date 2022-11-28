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49 минут назад

WSJ: криптобиржа BlockFi заявила о банкротстве

ТАССиещё 1

Крупная американская криптовалютная биржа BlockFi, тесно сотрудничавшая с разорившейся криптобиржей FTX, заявила в понедельник о банкротстве. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

WSJ: криптобиржа BlockFi заявила о банкротстве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, BlockFi аккумулировала депозиты пользователей в криптовалюте в объеме примерно от $14 до $20 млрд и выдала под их залог кредиты на $7,5 млрд. Биржа активно привлекала финансирование от FTX, которая в определенный момент рассматривала даже возможность приобретения BlockFi.

На американском криптовалютном рынке продолжается период нестабильности после объявления о банкротстве FTX. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на грани банкротства находится криптовалютная биржа Genesis.

4 ноября компания FTX сообщила в Twitter, что подала заявление о банкротстве. В публикации также указывалось, что гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку. По информации Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении Бэнкмана-Фрида на предмет возможных нарушений. Регулятор изучает, причастен ли бизнесмен к действиям, которые привели к кризису ликвидности.

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