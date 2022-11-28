WSJ: криптобиржа BlockFi заявила о банкротстве

Крупная американская криптовалютная биржа BlockFi, тесно сотрудничавшая с разорившейся криптобиржей FTX, заявила в понедельник о банкротстве. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, BlockFi аккумулировала депозиты пользователей в криптовалюте в объеме примерно от $14 до $20 млрд и выдала под их залог кредиты на $7,5 млрд. Биржа активно привлекала финансирование от FTX, которая в определенный момент рассматривала даже возможность приобретения BlockFi.

На американском криптовалютном рынке продолжается период нестабильности после объявления о банкротстве FTX. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на грани банкротства находится криптовалютная биржа Genesis.