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1 час назад

"Почта России" запустила доставку из европейских интернет-магазинов

ТАССиещё 10

"Почта России" начала доставлять покупки из европейских интренет-магазинов в РФ через своего партнера "Почта Global". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Почты России", опубликованном во вторник.

«Почта России» запустила доставку из европейских магазинов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Почта России" начала доставлять покупки из интернет-магазинов Евросоюза. Получить заказ можно в любом из 38 тыс. отделений по всей стране или курьером в более чем 14 тыс. населенных пунктов", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, воспользоваться новой услугой могут клиенты "Почта Global", которая является партнером "Почты России" по доставке товаров из зарубежных онлайн-площадок.

"Сервис открывает российским покупателям доступ к крупнейшим магазинам и маркетплейсам, включая Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, и европейским сайтам Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других брендов", - добавили в "Почте России".

Оплатить заказ на "Почта Global", как поясняется в сообщении, можно российской банковской картой, а покупатели могут объединять несколько заказов в одну посылку или, наоборот, разделить покупку, чтобы отправить по разным адресам.

"В стоимость доставки включено хранение на складе оператора до 90 дней. Дополнительно клиенты могут заказать фотографии прибывших товаров, чтобы убедиться в их сохранности, а также проверку комплектности и работоспособности покупки", - пояснили в пресс-службе "Почты России".

Согласно сообщению, заказы из европейских интернет-магазинов поступают на склады партнера в Берлине и оттуда отправляются покупателю, а сроки доставки из Германии в Россию составят от 14 дней, включая процедуру таможенного оформления.

"Если стоимость посылки превысит €1 000 или вес будет более 31 кг, то оплатить пошлину можно будет на сайте и в мобильном приложении "Почты" или при получении посылки в отделении", - заключили в "Почте России".

Компании,Почта России,ЕС,
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