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54 минуты назад

«Почта России» объявила о запуске доставки из интернет-магазинов Европы

Лера Букина

«Почта России» сообщила о запуске доставки из известных магазинов и маркетплейсов Европы. Об этом говорится на сайте компании.

«Почта России» запустила доставку из интернет-магазинов Европы
Фото: flickr.comflickr.com

В частности, речь идет об интернет-магазинах

Asos, Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, а также европейских сайтах Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других брендов.

Услуга доступна клиентам сервиса «Почта Global», который является партнером «Почты России» по доставке товаров из зарубежных онлайн-площадок.

У сервиса насчитывается 38 000 отделений по всей стране. Так, у россиян будет возможность получить заказ в любом из них. Также можно воспользоваться услугой курьеров. Они доставляют заказ в более чем 14 000 населенных пунктов. На сайте «Почта Global» можно платить российской банковской картой.

Заказы из европейских интернет-магазинов привозят на склады партнера в Берлине, после чего товары ввозят в Россию. Доставка из ФРГ займет не менее двух недель.

Ранее директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова заявила, что на месте магазинов H&M откроют торговые точки российских брендов. Речь идет о таких марках, как Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic), Lime, «Снежная королева».

Компании,Почта России,
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