«Почта России» запустила доставку из интернет-магазинов Европы

«Почта России» сообщила о запуске доставки из известных магазинов и маркетплейсов Европы. Об этом говорится на сайте компании.
В частности, речь идет об интернет-магазинах
Asos, Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, а также европейских сайтах Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других брендов.
Услуга доступна клиентам сервиса «Почта Global», который является партнером «Почты России» по доставке товаров из зарубежных онлайн-площадок.
У сервиса насчитывается 38 000 отделений по всей стране. Так, у россиян будет возможность получить заказ в любом из них. Также можно воспользоваться услугой курьеров. Они доставляют заказ в более чем 14 000 населенных пунктов. На сайте «Почта Global» можно платить российской банковской картой.
Заказы из европейских интернет-магазинов привозят на склады партнера в Берлине, после чего товары ввозят в Россию. Доставка из ФРГ займет не менее двух недель.
Ранее директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова заявила, что на месте магазинов H&M откроют торговые точки российских брендов. Речь идет о таких марках, как Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic), Lime, «Снежная королева».