Арзамасский машзавод опроверг данные о назначении брата Галкина главой предприятия

Представитель Арзамасского машиностроительного завода не подтвердил сообщения о том, что Дмитрия Галкина – брата артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом) назначили на должность руководителя предприятия.

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Сообщается, что сейчас руководит заводом Алексей Куренков, ничего не изменилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщений.

Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация, что родной брат Максима Галкина возглавил Арзамасский машиностроительный завод.