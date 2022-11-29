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54 минуты назад

Арзамасский машзавод опроверг данные о назначении брата Галкина главой предприятия

Деловая газета "Взгляд"

Представитель Арзамасского машиностроительного завода не подтвердил сообщения о том, что Дмитрия Галкина – брата артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом) назначили на должность руководителя предприятия.

Арзамасский машзавод опроверг данные о назначении брата Галкина главой предприятия
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что сейчас руководит заводом Алексей Куренков, ничего не изменилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщений.

Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация, что родной брат Максима Галкина возглавил Арзамасский машиностроительный завод.

Согласно открытым источникам, ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» – предприятие, подконтрольное ООО «Военно-промышленная компания», которое является дочерним предприятием ОАО «Русские машины».

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