Британский производитель и ретейлер детских товаров Mothercare решил вернуться в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Магазины бренда откроются в Москве и Санкт-Петербурге под новым названием. При этом стоимость товаров увеличится на 30 процентов из-за нового подрядчика, которого компания ищет в Турции и Китае. С предыдущими из Бангладеша и Индии сотрудничать уже не будут, говорится в сообщении.

Отмечается, что магазины Mothercare приобрела компания «МФК Джамилько», которая, в свою очередь, управляет брендами New Balance, Lee, Timberland и DKNY в России. Кроме того, на данный момент в организации обсуждается смена названия марки на «Детскую одежду».

Кроме того, согласно информации, в ближайшее время в стране откроются магазины Victoria's Secret и Body Shop.