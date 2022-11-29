Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
34 минуты назад

Mothercare решил вернуться в Россию

Lenta.ru

Британский производитель и ретейлер детских товаров Mothercare решил вернуться в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Mothercare решил вернуться в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Магазины бренда откроются в Москве и Санкт-Петербурге под новым названием. При этом стоимость товаров увеличится на 30 процентов из-за нового подрядчика, которого компания ищет в Турции и Китае. С предыдущими из Бангладеша и Индии сотрудничать уже не будут, говорится в сообщении.

Отмечается, что магазины Mothercare приобрела компания «МФК Джамилько», которая, в свою очередь, управляет брендами New Balance, Lee, Timberland и DKNY в России. Кроме того, на данный момент в организации обсуждается смена названия марки на «Детскую одежду».

Кроме того, согласно информации, в ближайшее время в стране откроются магазины Victoria's Secret и Body Shop.

9 марта Mothercare объявил о приостановке своей деятельности в России.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители