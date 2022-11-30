"Известия": каждый второй ТЦ в России оказался под угрозой закрытия

Участники рынка недвижимости допустили закрытие каждого второго торгового центра в России. Об этом пишет газета "Известия". Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский отметил, что в банкротном и предбанкротном состоянии оказались не менее 200 ТЦ в стране.

По его прогнозам, это число может вырасти еще на 70-100 объектов. Президент Magic Group Александр Перемятов заявил, что каждый второй ТЦ в настоящее время находится на грани закрытия.

"Я исхожу из того, что в каждой локации есть как минимум два конкурирующих молла. Рано или поздно один из них возьмет лидирующие позиции и начнет перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента", — сказал он.

По данным, которые приводятся в статье, количество предложений о продаже ТЦ с площадью от 10 тыс. кв. м вырослр с января по октябрь на 14%. Ранее газета "Коммерсантъ" также писала о том, что коммерческие помещения в России не пользуются спросом. По сведениям издания, эксперты прогнозируют увеличение к концу года доли пустующих площадей как в торговых, так и в офисных центрах.