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1 час назад

Подсчитано число «зависших» в России иностранных ретейлеров

Lenta.ruиещё 1

Аналитики консалтинговой компании Nikoliers подсчитали число «зависших» в России иностранных ретейлеров — сейчас «на паузе» находится работа 59 компаний. Об этом пишут «Известия».

Подсчитано число «зависших» в России иностранных ретейлеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Большинство приостановивших свою деятельность брендов арендуют помещения в крупных торговых центрах. По данным Nikoliers, полностью покинули российский рынок 16 зарубежных ретейлеров, еще 7 распродают остатки товаров, чтобы затем все же уйти из страны. Под новым брендом продолжили деятельность 27 компаний.

«Основная часть уходов иностранных брендов произошла по причине геополитической ситуации, а не бесперспективности бизнеса в России. Наша страна остается интересным рынком для иностранных брендов, и ряд компаний в текущей ситуации нашел возможность сохранить свой бизнес в РФ», — заявила партнер Nikoliers АннаАнна Никандрова.

В ноябре Федеральная антимонопольная служба (ФАСразрешила ижевской «Смарт Сервис» купить российский бизнес компании Yum! Restaurants, работающий под брендом KFC. Российская компания получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1058 партнерских ресторанов, которые будут работать под брендом Rostic`s.

Компании,Анна Никандрова,ФАС России,
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