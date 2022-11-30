Подсчитано число «зависших» в России иностранных ретейлеров

Аналитики консалтинговой компании Nikoliers подсчитали число «зависших» в России иностранных ретейлеров — сейчас «на паузе» находится работа 59 компаний. Об этом пишут «Известия».

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Большинство приостановивших свою деятельность брендов арендуют помещения в крупных торговых центрах. По данным Nikoliers, полностью покинули российский рынок 16 зарубежных ретейлеров, еще 7 распродают остатки товаров, чтобы затем все же уйти из страны. Под новым брендом продолжили деятельность 27 компаний.

«Основная часть уходов иностранных брендов произошла по причине геополитической ситуации, а не бесперспективности бизнеса в России. Наша страна остается интересным рынком для иностранных брендов, и ряд компаний в текущей ситуации нашел возможность сохранить свой бизнес в РФ», — заявила партнер Nikoliers АннаАнна Никандрова.