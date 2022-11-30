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1 час назад

Мордашов оценил потери "Северстали" от санкций в $400 млн

Газета.Ru

Арест складов и счетов российской сталелитейной и горнодобывающей компании "Северсталь" в западных странах в связи с действием международных санкций нанес ущерб на общую сумму $400 млн.

Мордашов оценил потери "Северстали" от санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Слова председатель совета директоров публичного акционерного общества Алексея Мордашова приводит "Интерфакс".

"Мы все понимаем: сейчас очень сложно возвращать валютную выручку в страну, отчасти невозможно. Например, мы, "Северсталь", потеряли $400 млн, чуть больше застряло в Европе, было арестовано в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим до отмены санкций", - заявил Мордашов в ходе выступления на форуме "Российский промышленник".

Компания "Северсталь" и ее основной владелец Алексей Мордашов попали под действие блокирующих санкций США в начале июня 2022 года.

До этого, 28 февраля российского бизнесмена включили в санкционный список Евросоюза (ЕС). Мордашову принадлежат 76,85% акций в уставном капитале горнодобывающей компании.

22 ноября генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев заявил о поставках 80% продукции на внутренний рынок России. Только 20% отправляются в зарубежные страны. Затраты на логистику в государства Юго-Восточной Азии составляют от 20 до 40% конечной стоимости продукции.

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