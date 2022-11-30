Мордашов оценил потери "Северстали" от санкций

"Мы все понимаем: сейчас очень сложно возвращать валютную выручку в страну, отчасти невозможно. Например, мы, "Северсталь", потеряли $400 млн, чуть больше застряло в Европе, было арестовано в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим до отмены санкций", - заявил Мордашов в ходе выступления на форуме "Российский промышленник".