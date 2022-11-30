Немецкая компания подала в суд на «Газпром»

Немецкая энергетическая компания Uniper подала иск к «Газпрому» в Международный арбитражный суд. Причиной обращения в суд стали понесенные компанией убытки в размере €11,6 млрд. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

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Гендиректор Uniper Клаус-Дитер Мобах пояснил, что с компанией «Газпром» был заключен контракт, в рамках которого российская сторона должна была поставить определенные объемы газа.

По его словам, поставки были прекращены, в результате немецким энергетикам пришлось приобретать необходимые объемы по «чрезвычайно высоким рыночным ценам». В общей сложности, замещение голубого топлива обошлось Uniper в €11,6 млрд