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53 минуты назад

Немецкая компания Uniper подала в суд на «Газпром»

Илья Родин

Немецкая энергетическая компания Uniper подала иск к «Газпрому» в Международный арбитражный суд. Причиной обращения в суд стали понесенные компанией убытки в размере €11,6 млрд. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Немецкая компания подала в суд на «Газпром»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гендиректор Uniper Клаус-Дитер Мобах пояснил, что с компанией «Газпром» был заключен контракт, в рамках которого российская сторона должна была поставить определенные объемы газа.

Стоимость газа в Европе превысила $1500

По его словам, поставки были прекращены, в результате немецким энергетикам пришлось приобретать необходимые объемы по «чрезвычайно высоким рыночным ценам». В общей сложности, замещение голубого топлива обошлось Uniper в €11,6 млрд

Соответственно, компания требует от российского поставщика возмещения финансового ущерба от недопоставки энергоресурса, констатировал Мобах

Компании,Газпром,
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