Самые богатые россияне обеднели на $75 млрд

Совокупное состояние богатейших миллиардеров России сократилось с начала текущего года на $75,1 млрд, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Фото: РИА Новости РИА Новости

В совокупности рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 23 россиянина, чье общее состояние на 1 декабря 2022 года составляет $296,03 млрд. Самый богатый из них — один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, он с начала 2022 года увеличил состояние на $92,6 млн — до $31 миллиарда. При этом состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, который занимает вторую строчку в рэнкинге, — сократилось на $5,07 млрд, до $27,4 млрд.

Видео дня

Третье место занимает генеральный директор сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов, состояние которого сократилось на $7,79 млрд — до $21 млрд.

На четвертом месте расположился бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года потерял $7,22 млрд, сейчас состояние оценивается в $20,8 млрд.

На пятой позиции находится совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (вышел из совета директоров и покинул пост президента компании) с $20 млрд. Его потери с начала текущего года составили $1,78 млрд, но Bloomberg пересчитал его состояние, учтя всю долю в «Лукойле», вследствие чего оно выросло на $12 млрд.

Шестое место занимает Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), чье состояние с начала года снизилось на $1,42 млрд и сейчас оценивается в $19,8 млрд.

Седьмым в рейтинге стал совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, чье состояние за год уменьшилось на $8,48 млрд и составило $13,9 млрд.

На восьмом месте находится экс-бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние уменьшилось на $3,69 млрд, до $13,8 млрд.

Девятое место занял Михаил Прохоров (группа «Онэксим»). Его состояние сократилось с начала 2022 года на $627 млн, до $13,3 млрд. Десятку лидеров замыкает основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман, чье состояние уменьшилось на $2,59 млрд и составило $11,4 млрд.