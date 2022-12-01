Сбер открыл в Казани технохаб для ИТ-специалистов

Сбер открыл в ИТ-парке им. Башира Рамеева в Казани свой второй технологический хаб для сотрудников, которые создают цифровые продукты и услуги.

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Офис торжественно открыли заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В технохабе будут трудиться разработчики, тестировщики, аналитики, специалисты по сопровождению информационных систем, дата-сайентисты, эксперты по кибербезопасности и другие специалисты.

«Развитие технологий — одно из условий развития цифровой экономики. Мы всегда уделяем много внимания разработке новых продуктов и сервисов, повышению качества уже существующих, и, конечно, среде, в которой работают наши коллеги. Когда эксперты сконцентрированы в одном месте, общаются и обмениваются опытом, повышается продуктивность, и результат достигается значительно быстрее», — отметил Андрей Белевцев.

Новый хаб площадью 3,5 тыс. кв. м рассчитан на 250 рабочих мест. В основе дизайн-концепции проекта — идея пространства максимального комфорта с учетом различных сценариев офисной жизни: open-space для командной или индивидуальной работы, 12 многофункциональных переговорных комнат и 9 кабинетов для работы. Гибридный формат офиса с пространствами для совместной работы позволяет одновременно разместить до 300 человек.

«Татарстан является пилотным регионом во многих проектах Сбера – это и школа программирования «Школа 21», и Сбер Еаптека. Технохаб, который мы сегодня открываем, станет одним из ключевых элементов банка. Здесь высококвалифицированные ИТ-специалисты будут создавать и развивать цифровые продукты Сбера», — сказал Рустам Минниханов.