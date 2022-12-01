Стало известно об уходе с поста главы АЛРОСА Иванова

Глава алмазодобывающей компании АЛРОСА с 2017 года Сергей Иванов принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что информацию об отставке Иванова подтвердили в его окружении и в правительстве Якутии, а также собеседник, близкий к АЛРОСА.

Последний источник рассказал «РБК», что к работе главы не было претензий и решение покинуть пост является его личным, связанным «с намерением работать в частном бизнесе».

Предполагается, что Иванов планирует перейти в инвестиционную группу Volga Group Геннадия Тимченко и стать партнером в одном из ее проектов. Комментарии по поводу отставки главы АЛРОСА в алмазодобывающей компании и будущем предположительном месте его работы «РБК» дать отказались.