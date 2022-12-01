Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
55 минут назад

Стало известно об уходе с поста главы АЛРОСА Иванова

Рамблер

Глава алмазодобывающей компании АЛРОСА с 2017 года Сергей Иванов принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.

Стало известно об уходе с поста главы АЛРОСА Иванова
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что информацию об отставке Иванова подтвердили в его окружении и в правительстве Якутии, а также собеседник, близкий к АЛРОСА.

Последний источник рассказал «РБК», что к работе главы не было претензий и решение покинуть пост является его личным, связанным «с намерением работать в частном бизнесе».

Предполагается, что Иванов планирует перейти в инвестиционную группу Volga Group Геннадия Тимченко и стать партнером в одном из ее проектов. Комментарии по поводу отставки главы АЛРОСА в алмазодобывающей компании и будущем предположительном месте его работы «РБК» дать отказались.

Напомним, что АЛРОСА добывает четверть всех алмазов в мире. В 2021 году выручка компании достигла 332 миллиардов рублей.

Компании,Геннадий Тимченко,Сергей Иванов,Volga Group,Алроса,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители