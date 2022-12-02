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1 час назад

Российский производитель мороженого Baskin Robbins приступил к ребрендингу

Лера Букина

Российский производитель БРПИ, который занимается выпуском мороженого Baskin Robbins, приступил к регистрации нового бренда BRandICE. Об этом сообщает «Коммерсант».

Baskin Robbins в России начал ребрендинг
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечает газета, вероятно, это произошло по причине потери прав на бренд. Производителем в стране развивалась по франшизе сеть одноименных кафе.

Издание указывает на подачу организацией заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE в Роспатент в октябре-ноябре. В сообщении указано, что надпись выполнена в сине-розовой гамме, бренды регистрируются по классам мороженого и кафе.

«В ноябре БРПИ также получила декларации соответствия для выпуска мороженого под BRandICE… Регистрация новых марок может быть связана с утратой права на использование бренда Baskin Robbins», — говорится в публикации.

Факт получения уведомления о смене бренда был подтвержден одним из управляющих кафе Baskin Robbins в Подмосковье. Он отметил, что вывеска должны быть изменена с 1 декабря.

Также сообщается о возможном снижении себестоимости продукта за счет экономии на роялти. При этом издание пишет, что БРПИ, возможно, сменит рецептуру.

Летом стало известно об отправке с начала года из Пермского края в другие страны более 64 т мороженого. Из них около 4 т были экспортированы в Белоруссию, остальную продукцию передали в Китай и Казахстан.

Компании,Коммерсант,Роспатент,
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