Baskin Robbins в России начал ребрендинг

Российский производитель БРПИ, который занимается выпуском мороженого Baskin Robbins, приступил к регистрации нового бренда BRandICE. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечает газета, вероятно, это произошло по причине потери прав на бренд. Производителем в стране развивалась по франшизе сеть одноименных кафе.

Издание указывает на подачу организацией заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE в Роспатент в октябре-ноябре. В сообщении указано, что надпись выполнена в сине-розовой гамме, бренды регистрируются по классам мороженого и кафе.

«В ноябре БРПИ также получила декларации соответствия для выпуска мороженого под BRandICE… Регистрация новых марок может быть связана с утратой права на использование бренда Baskin Robbins», — говорится в публикации.

Факт получения уведомления о смене бренда был подтвержден одним из управляющих кафе Baskin Robbins в Подмосковье. Он отметил, что вывеска должны быть изменена с 1 декабря.

Также сообщается о возможном снижении себестоимости продукта за счет экономии на роялти. При этом издание пишет, что БРПИ, возможно, сменит рецептуру.