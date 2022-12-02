Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
7 минут назад

Олигарх Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке украинского Forbes

RT на русскомиещё 3

Олигарх Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке украинского издания журнала Forbes после национализации принадлежавших ему нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта».

Коломойский лишился статуса долларового миллиардера
Фото: ТАССТАСС

Как пишет ТАСС, оценка его активов опустилась до $850 млн. При этом в феврале текущего года она составляла $1,9 млрд.

В сентябре у Коломойского прошли обыски по делу о присвоении имущества компании «Укрнафта».

Следственные действия провели по месту проживания олигарха на курорте Буковель.

В июле советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко допустил передачу Коломойского Соединённым Штатам, где в отношении него проводится расследование.

Компании,Сергей Лещенко,Владимир Зеленский,Игорь Коломойский,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители