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36 минут назад

В Ozon ответили на жалобы пользователей из-за проблем с доставкой

Lenta.ru

Информация о массовых жалобах на проблемы с доставкой и сбое в работе IT и логистических систем Ozon не соответствует действительности, однако сроки доставки в период распродаж могут быть дольше обычного. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе маркетплейса.

В Ozon ответили на жалобы пользователей
Фото: ТАССТАСС

Ранее издание Baza сообщило, что клиенты Ozon массово жалуются на проблемы с доставкой и логистические сбои, которые начались в 20-х числах ноября. Кто-то получает уведомление о том, что товар получен, хотя это не так. Кому-то несколько раз переносят дату доставки.

Из-за ажиотажного спроса и большой нагрузки на логистику в период распродаж сроки доставки могут быть дольше обычного, отметили в Ozon: «Это нормально в период высокого сезона в онлайн-коммерции. При этом мы всегда информируем клиентов, если по каким-то причинам заказ задерживается».

Статусы заказов для клиентов, по данным пресс-службы, отображаются корректно. Однако такое нарушение кратковременно возникало ранее во время акции «11.11».

«Мы сразу же стали предупреждать клиентов о доставке в пункт выдачи по смс. Таким образом, даже при некорректном отображении статуса в этот день проблем с получением заказов не было», — уточнили в компании.

Там также рассказали, что заранее готовят логистическую инфраструктуру к высокому сезону.

28 ноября стало известно о случаях заболевания менингитом среди работников склада маркетплейса в Московской области. В Ozon подтвердили информацию, отметив при этом, что о массовой вспышке речи не идет.

СМИ: сотрудники склада Ozon массово заболели менингитом

Врач-инфекционист Владимир Никифоров в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что получение посылок при этом безопасно, так как менингит передается только воздушно-капельным путем при тесном контакте с переносчиком.

Компании,Владимир Никифоров,
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