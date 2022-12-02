В Ozon ответили на жалобы пользователей

Информация о массовых жалобах на проблемы с доставкой и сбое в работе IT и логистических систем Ozon не соответствует действительности, однако сроки доставки в период распродаж могут быть дольше обычного. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе маркетплейса.

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Ранее издание Baza сообщило, что клиенты Ozon массово жалуются на проблемы с доставкой и логистические сбои, которые начались в 20-х числах ноября. Кто-то получает уведомление о том, что товар получен, хотя это не так. Кому-то несколько раз переносят дату доставки.

Из-за ажиотажного спроса и большой нагрузки на логистику в период распродаж сроки доставки могут быть дольше обычного, отметили в Ozon: «Это нормально в период высокого сезона в онлайн-коммерции. При этом мы всегда информируем клиентов, если по каким-то причинам заказ задерживается».

Статусы заказов для клиентов, по данным пресс-службы, отображаются корректно. Однако такое нарушение кратковременно возникало ранее во время акции «11.11».

«Мы сразу же стали предупреждать клиентов о доставке в пункт выдачи по смс. Таким образом, даже при некорректном отображении статуса в этот день проблем с получением заказов не было», — уточнили в компании.

Там также рассказали, что заранее готовят логистическую инфраструктуру к высокому сезону.

28 ноября стало известно о случаях заболевания менингитом среди работников склада маркетплейса в Московской области. В Ozon подтвердили информацию, отметив при этом, что о массовой вспышке речи не идет.