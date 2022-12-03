В Лондоне задержан российский бизнесмен

В Лондоне задержали 58-летнего российского бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег. У него и двух связанных с ним лиц прошли обыски. После этого всех троих отпустили под залог. Об этом сообщает британское Национальное агентство по борьбе с преступностью.

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«Национальное агентство по борьбе с преступностью провело крупную операцию по аресту богатого российского бизнесмена. Его подозревают в отмывании денег, сговоре с целью обмана министерства внутренних дел и сговоре с целью дачи ложных показаний», - сообщает агентство.

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Отмечается, что 58-летний мужчина был арестован в четверг (1 декабря) в его доме в Лондоне, стоимостью в миллионы фунтов стерлингов. Задержание провели сотрудники отдела по борьбе с клептократией NCA.

Кроме того, был арестован и 35-летний мужчина, работавший в доме. Его подозревают в отмывании денег и препятствовании действиям сотрудника NCA. В его сумке «было обнаружено несколько тысяч фунтов наличными».

Третий мужчина, 39 лет, был арестован в своем доме в Лондоне, по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

«В операции участвовало более 50 офицеров. Ряд цифровых устройств и значительное количество наличных денег были обнаружены после масштабных обысков», - говорится в сообщении.

Все трое были опрошены NCA и освобождены под залог.

Грэм Биггар, генеральный директор NCA заявил, что подразделение по борьбе с клептократией, созданное в этом году, «добилось значительных успехов в расследовании потенциальной преступной деятельности олигархов, поставщиков услуг, которые их поддерживают, а также тех, кто связан с российским режимом».

«Мы продолжим использовать все доступные нам силы и тактики, чтобы устранить эту угрозу», - сказал он.

На сегодня NCA расследовало почти 100 дел против российских богачей, живущих в Британии. В результате были заморожены их счета, счета других лиц, связанных с ними, счета россиян, находящихся под санкциями.

На международном уровне работа NCA помогла "заморозить многочисленные объекты недвижимости, восемь яхт и четыре самолета".