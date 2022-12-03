Названа причина задержания Фридмана в Лондоне

Причиной задержания российского бизнесмена Михаила Фридмана в Лондоне стали подозрения в нарушении наложенных на него санкций. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник.
"Фридман был задержан из-за подозрений в нарушении введенных в отношении него санкций", - сказал собеседник агентства. Его отпустили под залог.
В мае сообщалось о возбуждении в Великобритании уголовного дела в отношении российского бизнесмена Петра Авена по статье о нарушении санкций.
Евросоюз 28 февраля ввел санкции в отношении владельцев консорциума "Альфа-групп" Михаила Фридмана и Петра Авена, а также других российских бизнесменов и чиновников. 1 марта стало известно, что Фридман и Авен выходят из совета директоров российского Альфа-банка.