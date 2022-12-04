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33 минуты назад

ФПК повысит цены на проезд в вагонах купе и СВ

Майк Габриелян

Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в холдинг РЖД) повысит тарифы на купе, СВ и вагоны класса «люкс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Цены на проезд в вагонах купе и СВ повысят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса "люкс" поездов формирования АО "ФПК", курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1 процента к уровню 2022 года», - заявили в ФПК.

При этом, по данным компании, в 95% вагонов сейчас применяется динамическое ценообразование, то есть цена билетов зависит от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

В компании отметили, что размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития, прописанные в прогнозе Минэкономразвития.

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ФПК курирует почти все поезда дальнего следования в России. В регулируемом сегменте — плацкарт и общие вагоны — тарифы для нее определяет ФАС. Цены на СВ, купе и люкс устанавливает сама компания. Цена билета складывается из базового тарифа и стоимости услуг перевозчика.

Накануне стало известно, что ФАС с 1 января проиндексирует тарифы в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 8,1%.

Ранее стало известно, что в России повысят цены на проезд в общественном транспорте. Подорожание коснется авиаперелетов, автобусов, маршруток и метро.

Компании,Федеральная пассажирская компания,Минэкономразвития,РЖД,
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