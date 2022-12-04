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3 часа назад

В Киеве сообщили о начале процедуры национализации бывшего "Альфа-банка Украина"

ТАССиещё 5

Украинские власти начали национализацию бывшего "Альфа-банка Украина", переименованного в Сенс банк, который имеет акционеров российского происхождения. Об этом заявил в воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Киев начал национализацию "Альфа-банка Украина"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Альфа-банк (здесь и далее в цитатах имеется в виду "Альфа-банк Украина" - прим. ТАСС) уже прошел ребрендинг, это уже Сенс банк сегодня. Там уже идут процедуры по национализации как таковой", - сказал Подоляк в эфире новостного марафона, который идет на ведущих украинских телеканалах.

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Он добавил, что национализация "Альфа-банка Украина" будет менее сложной, чем национализация в 2016 году крупнейшего на Украине Приватбанка, принадлежавшего бизнесмену Игорю Коломойскому.

"Национализация Альфа-банка выглядит не так, как Приватбанка, потому что там (в "Альфа-банке Украина" - прим. ТАСС) гораздо меньше круг физических лиц, имеющих вклады и так далее", - заявил Подоляк.

По его словам, процедура национализации Сенс банка проходит в соответствии с законом, нет панических настроений среди вкладчиков и юридических лиц, связанных с этим банком.

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"Альфа-банк Украина" сообщил ранее, что он завершил юридические процедуры, связанные с переименованием, и с 1 декабря продолжил работать под названием Сенс банк. В России Альфа-банк является одним из крупнейших частных банков. По данным на конец 2021 года, занимал в РФ четвертое место по размеру активов. 6 апреля на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине власти США объявили, что вводят полные блокирующие санкции против Альфа-банка.

Национальный банк Украины заявил тогда, что санкции США, введенные против российского Альфа-банка, не распространяются на "Альфа-банк Украина". При этом Нацбанк заявил, что в отношении акционеров "Альфа-банка Украина" - граждан РФ - "применил меры воздействия в виде запрета собственникам существенного участия в акционерном обществе использовать право голоса". Контроль над кредитным учреждением был передан специальному комитету из четырех вновь назначенных независимых директоров - граждан Украины, а граждане РФ подали заявления о выходе из состава совета директоров. Как подчеркивалось, "Альфа-банк Украина" не является дочерней структурой российского Альфа-банка, а в его капитале отсутствует доля российских государственных банков.

Компании,Михаил Подоляк,Альфа-банк,
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