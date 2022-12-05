Республиканцы расследуют "энергетический кризис" в США и "секретную сделку" с Эр-Риядом

Члены Республиканской партии в Палате представителей США начали масштабное расследование в связи с "энергетическим кризисом" в стране и, в том числе, вокруг появившихся в СМИ сообщений о "секретной сделке по увеличению добычи нефти" между администрацией американского президента Джо Байдена и Саудовской Аравией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте республиканского представительства в комитете по надзору и реформе.

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Инициировал расследование конгрессмен Джеймс Комер (республиканец, штат Кентукки). В релизе утверждается, что президент США привел страну к "энергетическому кризису, который бьет по карману американцев".

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"Высокопоставленный член комитета Комер призывает высшее руководство Министерства энергетики США, Государственного департамента США, Агентства по охране окружающей среды США и Комиссии по ценным бумагам и биржам предоставить информацию о стратегии администрации Байдена по решению проблем высоких цен на энергоносители, злоупотреблении стратегическими запасами нефти, тайной сделке президента Байдена с Саудовской Аравией по снижению цен на топливо перед выборами и реализации радикальной политики "Зеленого нового курса", которая ведет к росту цен для американских потребителей", - говорится в заявлении.

К заявлению приложено несколько писем, которые республиканцы направили главам Минэнерго, Госдепартамента и Агентства по охране окружающей среды. Американского министра энергетики Дженнифер Грэнхолм республиканцы попросили предоставить информацию о подходе администрации "к снижению стоимости энергии", а также документы "об историческом высвобождении стратегического нефтяного резерва".

Госсекретаря США Энтони Блинкена конгрессмены просят отчитаться о "секретной сделке" между администрацией США и Саудовской Аравией, о которой в октябре писала газета The New York Times. Издание тогда указывало, что во время летнего ближневосточного турне президента США Джо Байдена американские власти достигли секретной договоренности с Саудовской Аравией о том, что та не будет поддерживать в ОПЕК+ снижение добычи нефти как минимум до конца года. Такое положение дел помогло бы действующей администрации и Демократической партии укрепить свои позиции перед промежуточными выборами в Конгресс США, однако затем Эр-Рияд поддержал решение организации о снижении нефтедобычи.