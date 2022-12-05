Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
2 часа назад

Республиканцы расследуют "энергетический кризис" в США и "секретную сделку" с Эр-Риядом

ТАССиещё 1

Члены Республиканской партии в Палате представителей США начали масштабное расследование в связи с "энергетическим кризисом" в стране и, в том числе, вокруг появившихся в СМИ сообщений о "секретной сделке по увеличению добычи нефти" между администрацией американского президента Джо Байдена и Саудовской Аравией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте республиканского представительства в комитете по надзору и реформе.

Республиканцы расследуют "энергетический кризис" в США и "секретную сделку" с Эр-Риядом
Фото: ТАССТАСС

Инициировал расследование конгрессмен Джеймс Комер (республиканец, штат Кентукки). В релизе утверждается, что президент США привел страну к "энергетическому кризису, который бьет по карману американцев".

Видео дня

"Высокопоставленный член комитета Комер призывает высшее руководство Министерства энергетики США, Государственного департамента США, Агентства по охране окружающей среды США и Комиссии по ценным бумагам и биржам предоставить информацию о стратегии администрации Байдена по решению проблем высоких цен на энергоносители, злоупотреблении стратегическими запасами нефти, тайной сделке президента Байдена с Саудовской Аравией по снижению цен на топливо перед выборами и реализации радикальной политики "Зеленого нового курса", которая ведет к росту цен для американских потребителей", - говорится в заявлении.

К заявлению приложено несколько писем, которые республиканцы направили главам Минэнерго, Госдепартамента и Агентства по охране окружающей среды. Американского министра энергетики Дженнифер Грэнхолм республиканцы попросили предоставить информацию о подходе администрации "к снижению стоимости энергии", а также документы "об историческом высвобождении стратегического нефтяного резерва".

Госсекретаря США Энтони Блинкена конгрессмены просят отчитаться о "секретной сделке" между администрацией США и Саудовской Аравией, о которой в октябре писала газета The New York Times. Издание тогда указывало, что во время летнего ближневосточного турне президента США Джо Байдена американские власти достигли секретной договоренности с Саудовской Аравией о том, что та не будет поддерживать в ОПЕК+ снижение добычи нефти как минимум до конца года. Такое положение дел помогло бы действующей администрации и Демократической партии укрепить свои позиции перед промежуточными выборами в Конгресс США, однако затем Эр-Рияд поддержал решение организации о снижении нефтедобычи.

В частности, республиканцы хотят получить данные о контактах американских чиновников с представителями Саудовской Аравией, а также получить документы и переписку сотрудников Госдепартамента и Эр-Рияда о ситуации вокруг увеличения добычи нефти в 2022 году.

Компании,Дженнифер Грэнхолм,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Демократическая партия США,Республиканская партия США,Администрация США,Конгресс США,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители