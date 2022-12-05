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1 час назад

Задолженность "Молдовагаза" перед "Газпромом" за текущие поставки достигла $43 млн

ТАССиещё 4

Задолженность газораспределительной компании "Молдовагаз" перед российским концерном "Газпром" за текущие поставки достигла $43 млн. Об этом в понедельник сообщил председатель правления молдавской компании Вадим Чебан.

«Молдовагаз» раскрыл сумму задолженности перед «Газпромом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обязательства АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром" по оплате текущих поставок природного газа составляют $43,84 млн", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, из этой суммы $40,05 млн составляет задолженность за ноябрь, $3,79 млн - потребление в декабре.

Погашение долга и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Важным его пунктом является договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. "Молдовагаз" столкнулась с финансовыми трудностями из-за искусственного сдерживания внутренних тарифов властями страны. В этой ситуации компания не раз задерживала платежи и получала уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок.

Компании,Вадим Чебан,Газпром,
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