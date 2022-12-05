«Молдовагаз» раскрыл сумму задолженности перед «Газпромом»

Погашение долга и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Важным его пунктом является договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. "Молдовагаз" столкнулась с финансовыми трудностями из-за искусственного сдерживания внутренних тарифов властями страны. В этой ситуации компания не раз задерживала платежи и получала уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок.