Глава Vodafone уйдет в отставку

Главный исполнительный директор британской телекоммуникационной компании Vodafone Ник Рид уходит в отставку на фоне падения акций и возможных предстоящих сокращений сотрудников. Об этом пишет газета The Daily Telegraph, комментируя распространенное в понедельник заявление Рида о том, что 31 декабря он покинет свой пост.

Как говорится в статье, с октября 2018 года, когда Рид занял свою нынешнюю должность, ценные бумаги телекоммуникационного гиганта подешевели на 40%. Само же заявление об уходе было сделано на фоне переговоров, которые Vodafone ведет с компанией Three о слиянии их мобильного бизнеса на территории Великобритании.

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The Daily Telegraph подчеркивает, что именно при Риде Vodafone заключила несколько крупных сделок: приобрела за €18 млрд германское подразделение международной телекоммуникационной компании Liberty Global и продала за €20 млрд свою долю в компании по производству вышек сотовой связи. При этом газета подчеркивает, что доходы в Германии, которая отвечает за 30% выручки компании, продолжили снижаться. Прогнозы дохода до уплаты процентов, налогов, начисления износа и амортизации на 2023 год снижены в ФРГ на 7,4%, до €2,68 млрд.

В итоге в ноябре компания сообщила о планах поднять стоимость своих услуг для того, чтобы справиться с растущими ценами на электричество и высокими темпами инфляции. Повышение, которое клиенты компании ощутят на себе весной следующего года, должно равняться индексу потребительских цен на январь 2023 года плюс 3,9%. Таким образом, счета около 18 млн пользователей Vodafone в Великобритании должны вырасти в следующему году на 14%.

Газета Financial Times указывает на то, что компания объявила о планах уменьшить свои расходы на €1 млрд к 2026 году. В распространенных прогнозах на 2023 год Vodafone сообщила, что ее доходы вырастут на 2%, до €22,9 млрд, однако показатели дохода до уплаты процентов, налогов, начисления износа и амортизации снижены на 2,5%, до €7,2 млрд. Как пишут британские СМИ, Vodafone придется прибегнуть к увольнениям сотрудников, однако параметры сокращений пока не разглашаются.