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3 часа назад

H&M окончательно закрыл все магазины в России

ТАССиещё 6

Ретейлер H&M, объявивший ранее о планах завершить деятельность в России, закрыл все магазины сети, которых было порядка 150. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

H&M объявил о закрытии всех магазинов в России
Фото: ТАССТАСС

"Все магазины H&M Group в России закрыты", - сообщили в пресс-службе.

Ранее крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России, где она работает с 2009 года. В рамках этого процесса компания решила открыть магазины на некоторое время для продажи оставшихся товаров, далее магазины постепенно закрывались по мере распродажи стоков. Флагманский магазин на Тверской улице закрылся 30 ноября. В пресс-службе сообщали, что в России насчитывалось 146 магазинов H&M.

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