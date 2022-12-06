Названа возможная замена главному магазину H&M в Москве

Однако известно, что переговоры с указанной площадкой ведет не только «Стокманн», но и другие крупные ретейлеры, которые получили возможность разместить свою продукцию на месте главного бутика H&M. При этом точной информации о том, кто в конечном счете получит помещение, все еще нет. Кроме того, журналисты не называют бренды, которые борются за место.