Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
5 часов назад

На закрытый завод PepsiCo в России нашелся покупатель

Lenta.ru

Компания «Бочкари» задумалась о покупке закрытого завода PepsiCo, который находится в подмосковном Раменском. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ» из данных базы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Основной владелец пивоваренной компании Вадим Смагин готовится расширить бизнес в сегменте безалкогольных напитков и покупка подмосковного завода могла бы потенциально помочь нарастить продажи в столице, отмечает издание. При этом, образовавшаяся после прекращения разлива Coca-Cola и Pepsi в России ниша еще не заполнена. По данным «Ъ», за первое полугодие 2022-го Бочкаревский пивоваренный завод в Алтайском крае выпустил 3,37 миллиона дал пива (Hmelka, «Мазай» и другие), заняв девятое место по показателю в России. Кроме того, компания производит лимонады, энергетические напитки, воду и квас.

Завод в Раменском был закрыт в 2015 году. А в 2021-м площадку его и вовсе решили продать. Один из собеседников газеты рассказал, что до 24 февраля стоимость объекта, который сейчас представляет собой пустую площадку под производство со складскими площадями, оценивалась в 500 миллионов рублей.

Компании,Вадим Смагин,ФАС России,Coca-Cola,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители