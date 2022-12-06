Goldman Sachs начал охоту на криптобизнесы после скандала с FTX

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков американский Goldman Sachs начал охоту на криптобизнесы после краха четвертой по величине в мире криптовалютной биржи FTX, пишет Reuters.

Фото: Brendan McDermid / Reuters Brendan McDermid / Reuters

Банк планирует потратить на инвестиции в эту отрасль десятки миллионов долларов, присматриваясь к разным криптофирмам. По словам главы отдела цифровых активов Goldman Мэтью Макдермотта, скандал с FTX не только не снизил, но и, напротив, усилил потребность в более надежных, прозрачных и регулируемых компаниях на рынке криптовалют.

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«Мы видим некоторые действительно интересные возможности [для инвестирования в криптобизнес] по гораздо более разумной цене», — сказал Макдермотт.

В то же время он подчеркнул, что крах FTX абсолютно точно снизил доверие к криптовалютной индустрии, так как обанкротившаяся биржа была важной частью ее экосистемы. Однако, Макдермотт напомнил, что сама по себе технология продолжает работать. В этом плане он повторил слова генерального директора Goldman Дэвида Соломона, который еще 10 ноября в разгар обрушения FTX заявил, что по-прежнему видит большой потенциал в технологии блокчейна, так как ее инфраструктура становится все более систематизированной.

По словам Макдермотта, Goldman даже извлек выгоду от банкротства FTX. «Что увеличилось, так это количество финансовых учреждений, желающих торговать с нами. Я подозреваю, что некоторые из них ранее работали с FTX, но я не могу утверждать это с твердой уверенностью», — сказал он.

Криптовалютная индустрия испытывает спад. Так, по данным сайта CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют достигла своего пика в 2,9 триллиона долларов в конце 2021 года, а затем сократилась на 2 триллиона долларов. 5 декабря размер крипторынка составлял 865 миллиардов долларов.