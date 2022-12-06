Организаторы конкурса "МИКС Россия" представили членов жюри

Стали известны имена 36 экспертов конкурса «МИКС Россия», которые определят лучшие кейсы цифровых коммуникаций.
Жюри представлено несколькими составами в соответствии с группами категорий конкурса. Работу экспертов курирует президент жюри конкурса «МИКС Россия» и Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий.
«Из направлений уверенно себя чувствует мобильный маркетинг и будет только продолжать расти. Возрастает значимость live-видео и интерактивного контента. И, конечно, Telegram, который аккумулировал в этом году огромную аудиторию и расширил возможности взаимодействия с пользователями, в том числе за счет набирающих популярность официальных рекламных инструментов. К примеру, функционал чат-ботов позволяет создать с их помощью даже небольшой интернет-магазин, чем не преминул воспользоваться бизнес, вынужденно уходящий из социальных сетей, которые были внесены в реестр запрещенных сайтов», — считает председатель жюри Channels of Communications Михаил Цупиков.
Также в группу категорий «Каналы коммуникаций» войдут председатель комитета АРИР по Mobile Ad Михаил Цуприков, директор по стратегии СберМаркетинга Павел Катков, диджитал медиа эксперт Кирилл Барышков и другие.
«МИКС Россия – это возможность посмотреть на лучшие практики, конкурентный стимул для всех игроков рынка – поднимать планку и делать еще лучше, чем раньше. Лучшие проекты задают тренды, показывают клиентам, как именно можно реализовать идеи, а для диджитал-рынка становятся своеобразными бенчмарками», — сказал Михаил Цупиков.
В группе категорий «Инструменты и мастерство исполнения» будут chief creative officer emg Антон Мельников, руководитель по продукту и развитию социальных сетей, инновационные решения VK Светлана Снегирева, арт-директор ONY Agency Аида Пачева и другие.
«Мы наблюдаем значительное сокращение рекламного инвентаря, но в то же время появилось много новых медиа и диджитал-платформ: начиная от маркетплейсов и заканчивая аптечными ритейлерами», — отметил Антон Мельников.
Объединенная группа категорий «Лучшее использование инструментов» и «Технологии и инновации» представлена директором по продукту сейлз-хауса СберСеллер Александром Фоминым, директором по развитию продуктов Russ Outdoor Павлом Суржанским, сопредседателем комитета АКАР по AdTech Сергеем Ефимовым, генеральным директором Agenda Media Group Алексеем Парфуном и другими.
«Я думаю, сейчас зарождается новая индустрия: текущие изменения модели будут гораздо масштабнее, чем в 2020 году, и приведут к более серьезным изменениям на рынке. К сожалению, очевидно, что для некоторых компаний digital-сегмента это станет последним годом работы. Однако, все же мы видим, что многие удержались на плаву, некоторые российские компании даже растут на фоне ухода западных конкурентов. Индустрия сплотилась! «Чувство локтя», на мой взгляд, очень важно в этом году и оно проявилось у всех участников медиа-цифровой отрасли», — отметил Сергей Ефимов.
Победители будут представлены 14 декабря.
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