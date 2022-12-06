Организаторы конкурса "МИКС Россия" представили членов жюри

«Я думаю, сейчас зарождается новая индустрия: текущие изменения модели будут гораздо масштабнее, чем в 2020 году, и приведут к более серьезным изменениям на рынке. К сожалению, очевидно, что для некоторых компаний digital-сегмента это станет последним годом работы. Однако, все же мы видим, что многие удержались на плаву, некоторые российские компании даже растут на фоне ухода западных конкурентов. Индустрия сплотилась! «Чувство локтя», на мой взгляд, очень важно в этом году и оно проявилось у всех участников медиа-цифровой отрасли», — отметил Сергей Ефимов.