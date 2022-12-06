В пресс-службе компании H&M подтвердили факт закрытия всех своих магазинов на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подтверждаем, что все магазины H&M Group в России закрыты», - указал ретейлер.

Напомним, что H&M принадлежит шведскому ретейлеру Hennes&Mauritz. Он также владеет брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday.

Перед закрытием точек в России руководство устроило крупную распродажу. Вещи распродавали по скидкам в 50-70%. Это привело к образованию больших очередей.

Ранее «Почта России» сообщила о запуске доставки из известных магазинов и маркетплейсов Европы. В частности, речь идет об интернет-магазинах Asos, Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, а также европейских сайтах Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других брендов.