В пресс-службе компании H&M подтвердили факт закрытия всех своих магазинов на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
«Подтверждаем, что все магазины H&M Group в России закрыты», - указал ретейлер.
Напомним, что H&M принадлежит шведскому ретейлеру Hennes&Mauritz. Он также владеет брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday.
Перед закрытием точек в России руководство устроило крупную распродажу. Вещи распродавали по скидкам в 50-70%. Это привело к образованию больших очередей.
Ранее «Почта России» сообщила о запуске доставки из известных магазинов и маркетплейсов Европы. В частности, речь идет об интернет-магазинах Asos, Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, а также европейских сайтах Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других брендов.
Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что Marks & Spencer планирует окончательно уйти с российского рынка до 31 декабря. Также появилась информация о скором закрытии всех точек Gap. Подчеркивается, что в настоящее время на этом фоне в магазинах проводят крупную распродажу. Заменят магазины турецкие бренды Network, Beymen и Mudo. Первые два считаются брендами категории премиум.