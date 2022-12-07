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3 часа назад

Маск уволил топ-юриста Twitter за возможную причастность к истории с сыном Байдена

Газета.Ru

Илон Маск заявил, что уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Twitter Джима Бейкера из-за возможной причастности к истории с цензурой вокруг ноутбука сына Байдена. Об этом он написал в своем Twitter.

Маск уволил топ-юриста Twitter за возможную причастность к истории с сыном Байдена
Фото: Mike Blake/ReutersMike Blake/Reuters

"Из-за опасений в возможной причастности Бейкера к подавлению информации, которая имеет значение для общественного диалога, сегодня он был уволен из Twitter", — написал Маск.

Ранее Илон Маск нанял на работу человека, который ранее выдавал себя за уволенного инженера Twitter. В конце октября в СМИ стали появляться сообщения о том, что Илон Маск сразу же после покупки Twitter приступил к массовым увольнениям сотрудников. Журналисты опросили рядом со штаб-квартирой компании одного из них. Человек с коробкой в руках, представившийся Дэниэлом Френсисом, якобы был инженером в Twitter.

Позднее выяснилось, что его на самом деле зовут Дэниел Джонсон, он никогда не работал в Twitter и пришел к зданию компании ради забавы. По словам знакомого человека, в настоящее время Джонсон теперь действительно работает в Twitter — его взяли на испытательный срок в качестве разработчика программного обеспечения.

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