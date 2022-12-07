Покупатель Fazer заявил о «воровстве или идиотизме» в компании

Новый владелец российских активов Fazer Алексей Тулупов негативно оценил работу компании на российском рынке. Он подчеркнул, что ее деятельность не была эффективной в связи с тем, что головным офисом фирмы не осуществлялся контроль над местными сотрудниками, передает РБК.

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В результате, как указал Тулупов, в Fazer закупали сырье и материалы для производства по завышенной стоимости. По его словам, это либо «воровство», либо «идиотизм».

Бизнесмен привел в пример булочно-кондитерский холдинг «Коломенский», главой которого он является. Тулупов уточнил, что Fazer тратил больше средств на закупки, чем российский комбинат. Разницу он оценил в 10%. Вместе с тем, по его словам, на площадке Fazer работало в 1,5 раза больше сотрудников, однако продукции производили меньше в 1,5 раза.

В этой связи, как отметил предприниматель, небольшая прибыль финского предприятия удивлять не должна. Тулупов сообщил о планах отказаться от продуктов, на которых компания не зарабатывала, а теряла деньги.